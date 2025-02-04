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06:09, 4 февраля 2025Силовые структуры

В подготовке покушения на Саркисяна участвовали несколько человек

ТАСС: В подготовке покушения на Саркисяна участвовали несколько человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Несколько человек участвовали в подготовке покушения на основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Роли каждого были распределены заранее. Были люди, в том числе задействованные в слежке и непосредственно исполнители взрыва», — рассказал источник агентства.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Основатель батальона получил серьезные ранения, он был госпитализирован и позже скончался в больнице. Помимо Саркисяна, при взрыве самодельного взрывного устройства погиб еще один человек, три человека пострадали.

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