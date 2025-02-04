В подготовке покушения на Саркисяна участвовали несколько человек

ТАСС: В подготовке покушения на Саркисяна участвовали несколько человек

Несколько человек участвовали в подготовке покушения на основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Роли каждого были распределены заранее. Были люди, в том числе задействованные в слежке и непосредственно исполнители взрыва», — рассказал источник агентства.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Основатель батальона получил серьезные ранения, он был госпитализирован и позже скончался в больнице. Помимо Саркисяна, при взрыве самодельного взрывного устройства погиб еще один человек, три человека пострадали.