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16:25, 4 февраля 2025Россия

Раскрыты дата и место похорон основателя батальона «Арбат»

Главу федерации бокса ДНР Саркисяна похоронят на Троекуровском кладбище Москвы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна похоронят 7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Дату и место прощания добровольческое формирование раскрыло в Telegram.

Согласно публикации, прощание с Саркисяном начнется 6 февраля с 16:00 до 21:00. Похороны запланированы на 10 утра 7 февраля. По окончании траурных мероприятий состоится поминальный обед.

Ранее стало известно, что взрыв в жилищном комплексе (ЖК) «Алые Паруса», жертвой которого стал Саркисян, мог устроить смертник, который привел в действие противопехотную мину МОН-50. По неподтвержденной информации, исполнитель был одет в темное и имел на ноге татуировку в виде меча.

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О взрыве в столичном ЖК стало известно 3 февраля. Устройство сдетонировало в момент, когда Саркисян шел через холл в сопровождении охраны. В результате предпринимателя доставили в больницу с серьезными травмами и в бессознательном состоянии. Медики больше полутора часов ушивали поврежденные участки его сердца и легкого, однако в 12:10 сердце пострадавшего остановилось, но реанимировать его не удалось. Помимо основателя «Арбата», пострадали его телохранители Олег Каспирович и Шкрябатовский, а также предпринимательница Дарья Карселадзе.

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