Раскрыты детали длившейся 100 минут операции на легком и сердце Саркисяна после подрыва

Mash: Врачи почти 100 минут оперировали Саркисяна после подрыва в Москве

Врачи почти 100 минут оперировали президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, которого подорвали в московском жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса». Детали о попытке спасти жизнь бизнесмену раскрыл Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, медики больше полутора часов ушивали поврежденные участки сердца и легкого Саркисяна. Сам пострадавший в этот момент был подключен к временному электрокардиостимулятору. Кроме того, ему перелили четыре литра крови.

По информации авторов поста, сердце главы Федерации бокса ДНР остановилось в 12:10. Медики в течении получаса безуспешно пытались реанимировать Саркисяна, а в 12:40 зафиксировали время его смерти.

Ранее сообщалось, что после покушения Саркисян так и не пришел в сознание. Причиной смерти назвали проникающее осколочное ранение груди в районе сердца. Кроме того, бизнесмен лишился ноги.

Взрыв в столичном ЖК «Алые Паруса» произошел утром 3 февраля, когда Саркисян шел через холл в сопровождении охраны. В результате, помимо основателя «Арбата», пострадали его телохранители Олег Каспирович и Сергей Шкрябатовский, а также предпринимательница Дарья Карселадзе.