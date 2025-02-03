Взрыв в «Алых Парусах» оказался покушением на основателя армянского батальона из ДНР. Что об этом известно?

Mash: СВУ в ЖК «Алые Паруса» могла заложить неизвестная девушка

Президент федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в столичном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса».

Взрыв в ЖК произошел, когда Саркисян шел через холл в сопровождении охраны. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, как утверждает Telegram-канал Shot, Саркисян находится в коме, ему оторвало левую ногу.

Кроме того, пишет Shot, пострадали Сергей Шкрябатовский, который получил открытый перелом левой голени, Дарья Карселадзе — открытая рана шеи, открытый перелом правой голени, Олег Каспирович — охранник Саркисяна — рваные раны пальцев левой кисти, контузия, множественные оскольчатые ранения головы и шеи.

Известно, что 44-летняя Карселадзе — предпринимательница, которая проживала в этом подъезде. У нее есть собака породы французский бульдог, местоположение которого неизвестно.

Координировать работу следственной группы будет лично руководитель главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Покушение на Саркисяна было тщательно спланировано

Покушение на Саркисяна было заказным и тщательно спланированным, сообщили ТАСС в оперативных службах, следователи устанавливают заказчиков преступления. Возбуждено дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц»), уточняют источники «Коммерсанта». Однако в случае, если в преступлении будет обнаружен украинский след, уголовное дело переквалифицируют на ст. 205 («Теракт») УК России.

СВУ могли заложить под диван в холле «Алых Парусов» по пути от лифтов к главного входа, уточняет Telegram-канал Mash. Привести в действие устройство могли дистанционно с помощью камер видеонаблюдения по «украинской» схеме. Взрывчатка сработала, когда Саркисян выходил из лифта.

По словам одной из жительниц дома, СВУ могла заложить девушка, стало известно Mash. Женщина видела странную прохожую на этаже, когда выходила из квартиры. Когда ее заметили, девушка спрятала лицо от свидетельницы. Ее ищут правоохранители.

Фото: Stringer / news.ru / Globallookpress.com

«Мощность взрыва составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Точное количество тротила покажет экспертиза», — рассказал собеседник агентства ТАСС.

Саркисян находится в базе «Миротворца»

Саркисян находится в базе украинского сайта «Миротворец» с 2015 года. Его обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в российской спецоперации.

Кроме того, основатель добровольческого батальона, согласно опубликованной информации, объявлен на Украине в розыск.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их «изменниками родины».