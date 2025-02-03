Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 3 февраля 2025Силовые структуры

Основатель батальона «Арбат» ранен при взрыве в «Алых парусах»

Основатель батальона «Арбат» Саркисян выжил при взрыве в «Алых парусах»
Варвара Митина (редактор)
Армен Саркисян

Армен Саркисян. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян выжил при взрыве в столичном жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Он ранен. По одной из версий, мужчина был целью покушения. Взрыв произошел, когда Саркисян шел через холл в сопровождении охраны.

Mash сообщает, что пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации. Его охранник также госпитализирован в тяжёлом состоянии. Эту информацию подтверждает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Саркисян не выжил. Эту информацию «Интерфаксу» также сообщили в правоохранительных органах.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, пять человек получили травмы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Что известно о сработавшей бомбе и пострадавших?

      В российской квартире снегом выбило окна

      Взрывотехники проверят другие помещения и прилегающую территорию ЖК «Алые паруса»

      В российском регионе осудили бывшего регионального министра транспорта за взяточничество

      Дочь актера Уилла Смита пришла на «Грэмми» без штанов

      Москвичей предупредили о погоде в начале недели

      Тарасова опровергла проблемы со здоровьем

      Пострадавших при взрыве в элитном ЖК в Москве начали транспортировать в больницы

      Основатель батальона «Арбат» ранен при взрыве в «Алых парусах»

      Жительница Суджанского района рассказала о проведенных в подвале месяцах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше