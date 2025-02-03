Основатель батальона «Арбат» ранен при взрыве в «Алых парусах»

Президент федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян выжил при взрыве в столичном жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Он ранен. По одной из версий, мужчина был целью покушения. Взрыв произошел, когда Саркисян шел через холл в сопровождении охраны.
Mash сообщает, что пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации. Его охранник также госпитализирован в тяжёлом состоянии. Эту информацию подтверждает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Саркисян не выжил. Эту информацию «Интерфаксу» также сообщили в правоохранительных органах.
Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, пять человек получили травмы.