Раскрыта возможная личность жертвы взрыва в «Алых Парусах»

Из-за взрыва в «Алых парусах» мог погибнуть создатель батальона «Арбат»

Раскрыта возможная личность жертвы взрыва в столичном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса». Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По предварительным данным, погибшим мог быть президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он снимал квартиру в ЖК, сообщили собственники жилья.

Правоохранительные органы рассматривают в качестве основной версии произошедшего заказное преступление. По предварительным данным, в холле здания сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Источник РБК утверждает, что взрыв мог быть заранее подготовлен.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел в понедельник, 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, пять человек получили травмы. Предварительно, один человек погиб.

Правоохранительные органы рассматривают версию о покушении. Следователи возбудили уголовное дело.