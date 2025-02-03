Следователи возбудили дело из-за взрыва в элитном жилом комплексе Москвы

СК возбудил дело из-за взрыва в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве

Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 30, части 2 статьи 105 («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.

По данным ведомства, следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ЖК могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ). Граната или СВУ было заложено под потолком. Оно сдетонировало, когда люди, среди которых была одна женщина, проходили к выходу через холл.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел в понедельник, 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, а пять человек получили травмы.

Предварительно, один человек не выжил.