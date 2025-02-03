Стало известно об одном погибшем из-за взрыва в элитном жилищном комплесе

В Москве в результате взрыва в элитном жилом комплексе погиб один человек

В Москве в результате взрыва в элитном жилом комплексе погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.ru.

По данным канала, в результате взрыва в жилом комплексе «Алые Паруса» погиб один человек.

Среди пострадавших — жители дома и консьерж. Взрыв повредил потолок в холле дома на первом этаже. На место происшествия уже едут экстренные службы.

Стало известно, что в ЖК могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ).

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за взрыва в элитном жилом комплексе Москвы возросло.