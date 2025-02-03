Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 3 февраля 2025Силовые структуры

Стало известно об одном погибшем из-за взрыва в элитном жилищном комплесе

В Москве в результате взрыва в элитном жилом комплексе погиб один человек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве в результате взрыва в элитном жилом комплексе погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.ru.

По данным канала, в результате взрыва в жилом комплексе «Алые Паруса» погиб один человек.

Среди пострадавших — жители дома и консьерж. Взрыв повредил потолок в холле дома на первом этаже. На место происшествия уже едут экстренные службы.

Стало известно, что в ЖК могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ).

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за взрыва в элитном жилом комплексе Москвы возросло.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Что известно о сработавшей бомбе и пострадавших?

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В России рекордно выросло потребление «кошачьей» рыбы

      Маск пообещал выпустить десятки тысяч роботов

      Пенсионер обворовал 63 дома и на украденные деньги угостил десятки незнакомцев суши

      В российской квартире снегом выбило окна

      Взрывотехники проверят другие помещения и прилегающую территорию ЖК «Алые паруса»

      В российском регионе осудили бывшего регионального министра транспорта за взяточничество

      Дочь актера Уилла Смита пришла на «Грэмми» без штанов

      Пострадавших при взрыве в элитном ЖК в Москве начали транспортировать в больницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше