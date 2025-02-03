Число пострадавших из-за взрыва в элитном жилом комплексе Москвы возросло

Число пострадавших из-за взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве выросло до 5

Число пострадавших из-за взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) на северо-западе Москвы «Алые Паруса» выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, среди пострадавших — жители дома и консьерж. Взрыв повредил потолок в холле первого этажа. На место происшествия уже едут экстренные службы.

Ранее стало известно, что в ЖК могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ).

Взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице, в результате чего в здании пострадало остекление.