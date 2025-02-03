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10:20, 3 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности взрыва в элитном жилом комплексе в Москве

Shot: Взрыв в московском ЖК произошел во время выхода нескольких человек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Взрыв в элитном жилом комплексе (ЖК) на северо-западе Москвы «Алые Паруса» произошел во время выхода нескольких человек из здания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, граната или самодельное взрывное устройство (СВУ) было заложено под потолком. Оно сдетонировало, когда люди, среди которых была одна женщина, проходили к выходу через холл.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел в понедельник, 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление части здания, пять человек получили травмы.

Предварительно, один человек не выжил.

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