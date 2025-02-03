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11:44, 3 февраля 2025Силовые структуры

Названа мощность использованной при покушении на основателя батальона «Арбат» бомбы

Мощность СВУ при покушении на Саркисяна достигает 400 граммов тротила
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Основатель батальона «Арбат» ранен при взрыве в «Алых Парусах»

Кадр: Telegram-канал «Столичный СК»

Мощность бомбы, использованной при покушении на президента федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Саркисян находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Также ранения получили еще трое: два охранника и консьерж — они все тоже в тяжелом состоянии. Один человек не выжил.

Взрыв произошел, когда Саркисян шел через холл в сопровождении охраны.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве. Предположительно, граната или самодельное взрывное устройство (СВУ) было заложено под потолком, а во время случившегося пострадала консьержка и четверо жильцов.

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