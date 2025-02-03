Названа мощность использованной при покушении на основателя батальона «Арбат» бомбы

Мощность СВУ при покушении на Саркисяна достигает 400 граммов тротила

Начало событий в новости Основатель батальона «Арбат» ранен при взрыве в «Алых Парусах»

Мощность бомбы, использованной при покушении на президента федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Саркисян находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Также ранения получили еще трое: два охранника и консьерж — они все тоже в тяжелом состоянии. Один человек не выжил.

Взрыв произошел, когда Саркисян шел через холл в сопровождении охраны.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве. Предположительно, граната или самодельное взрывное устройство (СВУ) было заложено под потолком, а во время случившегося пострадала консьержка и четверо жильцов.