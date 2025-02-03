Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:06, 3 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыто состояние раненного в результате покушения основателя батальона «Арбат»

Главе Федерации бокса ДНР Саркисяну от взрыва оторвало ногу, он в коме
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Названа мощность использованной при покушении на основателя батальона «Арбат» бомбы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян находится в коме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В результате взрыва ему оторвало левую ногу. Также ранения получили еще трое: два охранника и консьерж — они все тоже в тяжелом состоянии. Один человек не выжил. Взрыв произошел, когда Саркисян шел через холл в сопровождении охраны.

Мощность бомбы, использованной при покушении на Саркисяна, составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве. Предположительно, граната или самодельное взрывное устройство было заложено под потолком.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» оказался покушением на основателя армянского батальона из ДНР. Что об этом известно?

      В СВР заявили о планах НАТО сменить власть на Украине

      Черчесов рассказал об увольнении из сборной Казахстана

      Российские банки начали массово отказываться от старых денег

      В Кремле прокомментировали слова Трампа о контактах с Россией

      Последствия взрыва в московском ЖК «Алые Паруса» попали на видео

      В США рассказали о новой задаче модернизированных «Искандеров»

      Российские пивовары начали маскировать свою продукцию

      В Кремле прокомментировали сложившуюся для Киева динамику в зоне СВО

      В Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые Паруса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше