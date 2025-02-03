Раскрыто состояние раненного в результате покушения основателя батальона «Арбат»

Главе Федерации бокса ДНР Саркисяну от взрыва оторвало ногу, он в коме

Начало событий в новости Названа мощность использованной при покушении на основателя батальона «Арбат» бомбы

Президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян находится в коме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В результате взрыва ему оторвало левую ногу. Также ранения получили еще трое: два охранника и консьерж — они все тоже в тяжелом состоянии. Один человек не выжил. Взрыв произошел, когда Саркисян шел через холл в сопровождении охраны.

Мощность бомбы, использованной при покушении на Саркисяна, составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве. Предположительно, граната или самодельное взрывное устройство было заложено под потолком.