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14:39, 3 февраля 2025Силовые структуры

Основатель батальона «Арбат», раненный при взрыве в Москве, скончался в реанимации. Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

Основатель батальона «Арбат» Саркисян скончался в больнице после взрыва в Москве
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, раненный при взрыве в Москве, умер в отделении реанимации Боткинской больницы.

По данным Shot, Саркисян скончался, не приходя в сознание. Его смерть наступила примерно в 12:50. Врачи несколько часов боролись за его жизнь.

Предварительной причиной смерти называется проникающее осколочное ранение груди в районе сердца. Саркисян перед этим пережил клиническую смерть, а также лишился ноги.

Армен Саркисян

Армен Саркисян

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Смерть Саркисяна подтвердили несколько официальных источников

Смерть Саркисяна от травм, полученных в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса», подтвердили ТАСС в медицинских службах.

Также об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько, информацию подтвердили и в управлении Следственного комитета по Москве. «Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — высказались в ведомстве, не уточняя имени.

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Приходько же назвал Саркисяна уважаемым общественным деятелем и «человеком, активно участвовавшим в защите своей родины», отметив его вклад в развитие спорта в регионе, создание и руководство батальоном добровольцев «Арбат».

Бомба могла быть заложена под потолком

Взрыв в доме по Авиационной улице произошел утром 3 февраля, около 9 утра. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено под потолком. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Она сдетонировала, когда Саркисян шел через холл к выходу в сопровождении охраны. После взрыва погиб один из охранников Саркисяна, другой пострадал. Также ранение получила женщина, живущая в ЖК.

Саркисян пережил клиническую смерть, получив тяжелые ранения головы и груди и потеряв левую стопу. В реанимации пострадавшего подключили к аппарату ИВЛ.

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Саркисян находился в розыске на Украине

Как следовало из информации в базе данных МВД Украины, с 2014 года он находился в розыске в стране.

В декабре 2024 года Саркисяну были предъявлены новые обвинения, в том числе в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участии в российской спецоперации. Он находится в реестре сайта «Миротворец» как командир батальона «Арбат».

Кроме того, один из охранников, 49-летний Олег, также находился в базе «Миротворца». Утверждается, что в прошлом году на проукраинских каналах публиковались угрозы его жизни и здоровью.

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