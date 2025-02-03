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10:49, 3 февраля 2025Силовые структуры

В элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Что известно о сработавшей бомбе и пострадавших?

В элитном ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Утром в понедельник, 3 февраля, стало известно, что в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство (СВУ) или граната взорвались в доме №77 на Авиационной улице.

При взрыве в ЖК «Алые Паруса» погиб один человек

По данным Telegram-канала «Известия», при взрыве в ЖК «Алые Паруса» один человек погиб и четверо пострадали. Telegram-канал Shot уточняет, что пострадавшие — жители дома и консьерж.

Трое пострадавших в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса» — в тяжелом состоянии. Люди в реанимации

из сообщения Telegram-канала Mash

Кадр: Telegram-канал Baza

Бомбу в «Алых Парусах» могли заложить под потолком

Как пишет Telegram-канал Shot, граната или СВУ могли быть заложены под потолком. Взрыв прогремел в тот момент, когда люди, среди которых была одна женщина, проходили к выходу через холл. Взрывная волна повредила потолок в холле дома на первом этаже. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

По факту взрыва в ЖК «Алые Паруса» возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва в ЖК «Алые Паруса». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России. По данным ведомства, следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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