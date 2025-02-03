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11:07, 3 февраля 2025Силовые структуры

Один из пострадавших при взрыве в московском ЖК находился в базе «Миротворца»

Одному из пострадавших в московском ЖК угрожали в проукраинских каналах
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Один из пострадавших при взрыве в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы находился в базе «Миротворца» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает Baza.

В июле 2024 года его жизни и здоровью угрожали в проукраинских каналах.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице в Москве прогремел в понедельник, 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, а пять человек получили травмы.

Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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