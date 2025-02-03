Раскрыто состояние пострадавших при взрыве в элитном жилом комплексе Москвы

Три человека, пострадавших при взрыве в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы, находятся в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Они в тяжелом состоянии.
Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел в понедельник, 3 февраля. По некоторым данным, граната или самодельное взрывное устройство (СВУ) было заложено под потолком, а во время случившегося пострадала консьержка и четверо жильцов.
Правоохранительные органы рассматривают версию о покушении. Следователи возбудили уголовное дело.