Консьерж узнал в жертве взрыва в элитном жилом комплексе в Москве человека из телевизора

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» рассматривается как покушение, погибшего видели на ТВ

Правоохранительные органы рассматривают версию о покушении в связи со взрывом в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Жертвой ЧП стал мужчина, которого сопровождала охрана, — он проживал в ЖК. Консьерж узнал в нем человека, которого несколько раз видел по телевизору. Очевидцы сняли на видео происходящее на месте ЧП.

На кадрах видно, как люди несут пострадавшего.

Взрыв произошел, когда мужчина вошел в подъезд.

Baza отмечает, что у него сильно повреждено лицо, поэтому пока силовикам не удалось установить его личность. Женщина получила ранения ног и шеи, она в сознании. Второй пострадавший мужчина госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел в понедельник, 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, пять человек получили травмы.