Раненый при взрыве основатель батальона «Арбат» пережил клиническую смерть

Mash: Основатель батальона «Арбат» Саркисян пережил клиническую смерть

Президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян пережил клиническую смерть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Саркисяна тяжелые ранения головы и груди, он также потерял левую стопу. В реанимации пострадавшего подключили в ИВЛ, однако он умер, не приходя в сознание.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали четыре человека, среди них Армен Саркисян. Он был госпитализирован в состоянии комы.