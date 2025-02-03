Жертва покушения в московском ЖК «Алые Паруса» находился в розыске на Украине

Президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, погибший при взрыве в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве, находился в базе «Миротворца» с 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу украинских служб.
По данным агентства, его обвиняли в участии в специальной военной операции и покушении на территориальную целостность Украины. Саркисян был объявлен в розыск на Украине.
Как уточняет Telegram-канал Mash, в базе Миротворца числится и его охранник. В июле 2024 года его жизни и здоровью угрожали в проукраинских каналах.
Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля.