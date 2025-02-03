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13:29, 3 февраля 2025Силовые структуры

Раненный при взрыве в ЖК «Алые Паруса» основатель батальона «Арбат» умер в реанимации

Mash: Основатель батальона «Арбат» Саркисян умер, не приходя в сознание
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян умер в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Саркисян не приходил в сознание. Предварительной причиной смерти назвали проникающее осколочное ранение груди в районе сердца.

Ранее сообщалось, что основатель батальона «Арбат» пережил клиническую смерть. У него были тяжелые ранения головы и груди, он также потерял левую стопу.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали четыре человека.

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