Раненный при взрыве в ЖК «Алые Паруса» основатель батальона «Арбат» умер в реанимации

Mash: Основатель батальона «Арбат» Саркисян умер, не приходя в сознание

Президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян умер в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Саркисян не приходил в сознание. Предварительной причиной смерти назвали проникающее осколочное ранение груди в районе сердца.

Ранее сообщалось, что основатель батальона «Арбат» пережил клиническую смерть. У него были тяжелые ранения головы и груди, он также потерял левую стопу.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали четыре человека.