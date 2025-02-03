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13:37, 3 февраля 2025Силовые структуры

В причастности к покушению на основателя батальона «Арбат» заподозрили мужчину

СК ищет причастного к покушению на Саркисяна мужчину 35-45 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве
Начало событий в новости Раненный при взрыве в ЖК «Алые Паруса» основатель батальона «Арбат» умер в реанимации

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правоохранительные органы начали поиск причастного к совершению взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Группа из опытных следователей и криминалистов осматривает камеры видеонаблюдения и допрашивает свидетелей для установления подозреваемого. На записи попал мужчина 35-45 лет, уточняет Telegram-канал «112». Силовики приступили к его розыску, выясняется личность предполагаемого преступника, который мог заложить в холле дома взрывное устройство.

В результате трагедии президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил летальные ранения, врачи не смогли его спасти. Еще четверо человек пострадали, им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

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