Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:49, 4 февраля 2025Силовые структуры

Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, при котором погиб Саркисян, устроил смертник
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве, в результате которого погиб президент федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, мог совершить смертник. По данным источников, на его теле было закреплено взрывное устройство.

Смертник привел в действие мину МОН-50, когда увидел Саркисяна

По предварительной информации, первый погибший при взрыве в «Алых Парусах» и есть преступник, который привел в действие противопехотную мину МОН-50 при появлении Саркисяна. Источники сообщили, что речь идет о ранее судимом гражданине Армении. Как сообщает Mash, он был одет в темное и имел татуировку на ноге в виде меча.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

По данным РЕН ТВ, несколько пособников смертника задержаны. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается «украинский след» и передел рынка сбыта сигарет, так как Саркисян был одним из крупнейших поставщиков табачной продукции из-за рубежа.

За основателем батальона «Арбат» долго следили перед покушением

Источники в правоохранительных органах заявляли, что за Саркисяном могли долго следить перед покушением: его охрана обратила внимание на двух подозрительных мужчин. Неизвестные приехали в баню Veshki Banya, которую регулярно посещал Саркисян, и скрылись после того, как поняли, что их заметили.

Материалы по теме:
В московском ЖК «Алые Паруса» взорвали главу Федерации бокса ДНР. Что известно о покушении и как с ним связаны спецслужбы Украины?
В московском ЖК «Алые Паруса» взорвали главу Федерации бокса ДНР.Что известно о покушении и как с ним связаны спецслужбы Украины?
Сегодня
«Дело будет секретным» Что известно о расследовании убийства высокопоставленного генерала армии России?
«Дело будет секретным»Что известно о расследовании убийства высокопоставленного генерала армии России?
18 декабря 2024

Также сообщалось, что в день взрыва основатель батальона «Арбат» вышел из дома позже, чем обычно, однако взрыв произошел, когда он появился в холле жилого комплекса. По словам собеседника «Известий», это подтверждает факт слежки.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел 3 февраля, Саркисян был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

      Доктор Мясников назвал гадостью один популярный продукт

      Разлучивший «многодетную семью» с сыном россиянин объяснил свой поступок

      Раскрыты дата и место похорон основателя батальона «Арбат»

      Роспотребнадзор оценит опасность последствий катастрофы в Черном море для здоровья

      Wildberries призвали не нарушать права продавцов

      Россиянам назвали условия невозможности продать земельный участок

      У летевшего из Грузии самолета с россиянами на борту возникла проблема с двигателем

      В России объяснили причину до сих пор несостоявшейся встречи Путина и Трампа

      Автомобилист пожаловался на отказ мультимедиа Changan в мороз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше