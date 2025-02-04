Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, при котором погиб Саркисян, устроил смертник

Взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве, в результате которого погиб президент федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, мог совершить смертник. По данным источников, на его теле было закреплено взрывное устройство.

Смертник привел в действие мину МОН-50, когда увидел Саркисяна

По предварительной информации, первый погибший при взрыве в «Алых Парусах» и есть преступник, который привел в действие противопехотную мину МОН-50 при появлении Саркисяна. Источники сообщили, что речь идет о ранее судимом гражданине Армении. Как сообщает Mash, он был одет в темное и имел татуировку на ноге в виде меча.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

По данным РЕН ТВ, несколько пособников смертника задержаны. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается «украинский след» и передел рынка сбыта сигарет, так как Саркисян был одним из крупнейших поставщиков табачной продукции из-за рубежа.

За основателем батальона «Арбат» долго следили перед покушением

Источники в правоохранительных органах заявляли, что за Саркисяном могли долго следить перед покушением: его охрана обратила внимание на двух подозрительных мужчин. Неизвестные приехали в баню Veshki Banya, которую регулярно посещал Саркисян, и скрылись после того, как поняли, что их заметили.

Также сообщалось, что в день взрыва основатель батальона «Арбат» вышел из дома позже, чем обычно, однако взрыв произошел, когда он появился в холле жилого комплекса. По словам собеседника «Известий», это подтверждает факт слежки.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел 3 февраля, Саркисян был госпитализирован, однако спасти его не удалось.