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01:01, 4 февраля 2025Силовые структуры

Стало известно о длительной слежке за основателем батальона «АрБат» перед покушением

«Известия»: за основателем батальона «АрБат» Саркисяном долгое время следили
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Globallookpress.com

За основателем батальона «АрБат», главой Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Арменом Саркисяном могли следить долгое время перед покушением. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стало известно, что недавно его охрана обратила внимание на двух подозрительных мужчин. Они приехали на подержанной иномарке в баню Veshki Banya, которую регулярно посещал Саркисян, и скрылись после того, как поняли, что их заметили.

Источник отметил, что в день взрыва основатель батальона «АрБат» вышел из дома позже, чем обычно, однако взрывное устройство сработало именно в тот момент, когда он появился в холле жилого комплекса. «А значит, подтверждается факт слежки: взрывное устройство привели в действие, именно когда он вышел из лифта в сопровождении охраны», — добавил собеседник агентства.

В понедельник, 3 февраля, в элитном московском жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв. Жертвами оказались Армен Саркисян и один из его охранников, второй пострадал. Основатель батальона «АрБат» попал в реанимацию, но не выжил. Также ранения получила женщина, проживающая в доме.

Саркисян с 2014 года находился в розыске на Украине, в декабре 2024-го ему были предъявлены новые обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность республики, а также в участии в российской спецоперации.

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