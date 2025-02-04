Стало известно о длительной слежке за основателем батальона «АрБат» перед покушением

За основателем батальона «АрБат», главой Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Арменом Саркисяном могли следить долгое время перед покушением. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Стало известно, что недавно его охрана обратила внимание на двух подозрительных мужчин. Они приехали на подержанной иномарке в баню Veshki Banya, которую регулярно посещал Саркисян, и скрылись после того, как поняли, что их заметили.
Источник отметил, что в день взрыва основатель батальона «АрБат» вышел из дома позже, чем обычно, однако взрывное устройство сработало именно в тот момент, когда он появился в холле жилого комплекса. «А значит, подтверждается факт слежки: взрывное устройство привели в действие, именно когда он вышел из лифта в сопровождении охраны», — добавил собеседник агентства.
В понедельник, 3 февраля, в элитном московском жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв. Жертвами оказались Армен Саркисян и один из его охранников, второй пострадал. Основатель батальона «АрБат» попал в реанимацию, но не выжил. Также ранения получила женщина, проживающая в доме.
Саркисян с 2014 года находился в розыске на Украине, в декабре 2024-го ему были предъявлены новые обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность республики, а также в участии в российской спецоперации.