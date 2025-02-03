«Жестокое послание Зеленского». Как в России отреагировали на подрыв основателя батальона «Арбат» из ДНР в элитном ЖК Москвы

Политолог Марков: Подрыв Саркисяна стал посланием российской элите от Зеленского

В понедельник, 3 февраля, в элитном московском жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие и погибшие. В числе жертв оказался президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» («АрБат» означает «Армянский батальон») Армен Саркисян. Позже он умер в реанимации. Саркисян с 2014 года находился в розыске на Украине, в декабре 2024-го ему были предъявлены новые обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность республики, а также в участии в российской спецоперации. «Лента.ру» собрала реакции российских экспертов, политологов и участников специальной военной операции (СВО) на подрыв.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство мощностью 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено под потолком холла или под диваном. Бомба взорвалась, когда Саркисян шел через помещение к выходу в сопровождении охраны. Помимо него погиб один из его охранников, еще один пострадал. Также ранение получила женщина, живущая в том же жилом комплексе.

Саркисяна назвали ключевой фигурой для ДНР

Одним из первых смерть Саркисяна прокомментировал мэр Горловки в ДНР Иван Приходько. Погибший был уроженцем этого города.

Наиболее значимым достижением Саркисяна стало создание отдельного батальона специального назначения «Арбат» и руководство им. Этот батальон, сформированный из добровольцев, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом Иван Приходько мэр Горловки (ДНР)

Свои соболезнования родным и близким погибшего также выразили в основанном им батальоне «Арбат». «Он был человеком слова и дела, который никогда и никого не оставлял в беде, настоящим патриотом Родины, руководителем, который не отсиживался в кабинете, а вместе с товарищами всегда находился на передовой всех событий», — заявили в батальоне.

На месте взрыва в жилом комплексе «Алые Паруса» на северо-западе Москвы Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Гибель основателя батальона «Арбат» прокомментировали военблогеры и командир «Ахмата»

Блогер Юрий Подоляка, комментируя известие о смерти Саркисяна, заявил, что тот был порядочным человеком: «К сожалению, Армена Саркисяна спасти не удалось. От полученных ранений он скончался в больнице. Царствие небесное. Так получилось, что мне с ним приходилось пересекаться. Настоящий мужик был. А главное, порядочный».

В свою очередь, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов принес соболезнования близким Саркисяна и назвал произошедшее большой потерей как для России, так и для армянского народа.

Враги, которые нанесли такой удар, должны понести наказание, и, даст Бог, они однозначно получат по заслугам Апти Алаудинов командир «Ахмата»

Эксперты заявили об украинском следе

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что практически не сомневается в том, что к покушению на Саркисяна причастны власти Украины.

«Понятно, что следствие не может в лоб сразу сказать, что это украинский след, но по большому счету ни у кого не возникают сомнения. Они выбирают объекты не где-то на периферии, а в самой контролируемой зоне: и место, где жил [генерал-лейтенант Игорь] Кириллов, и сейчас это место, где большое количество систем видеонаблюдения и частное охранное предприятие. Много систем, которые позволяли бы выявлять преступления на ранней стадии. Они используют людей, которые как камикадзе», — отметил он.

Убийство генерала Игоря Кириллова Взрыв, унесший жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Преступники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда военные вышли на улицу к служебному автомобилю. Исполнителя теракта задержали в подмосковной деревне Черное. Мужчина дал признательные показания о вербовке украинской разведкой. Выяснилось, что ему обещали гонорар в размере 100 тысяч долларов.

При этом политолог Сергей Марков считает, что подрыв основателя армянского батальона «Арбат» в элитном московском жилом комплексе стал «жестоким посланием всей российской элите» от украинского президента Владимира Зеленского.

От украинских террористов нельзя спрятаться нигде. Поскольку ЖК «Алые Паруса» очень элитный, то этот теракт — это и жестокое послание Зеленского всей российской элите: вы не спрячетесь от меня нигде, мы придем и всех, кого захотим, убьем, несмотря ни на какую охрану Сергей Марков политолог

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Имя Саркисяна ранее упоминалось в связи с участием в криминальном скандале

В 2024 году имя Армена Саркисяна упоминалось в СМИ в связи с участием в конфликте со стрельбой в центре Москвы. Инцидент произошел 14 февраля. Дочь Саркисяна Эмилия стала участницей дорожного конфликта, в ходе которого уроженец Грозного Расул Очаев начал угрожать ей и ее спутнику огнестрельным оружием. Тогда на место происшествия по просьбе Эмилии приехали охранники ее отца, Виктор Олефир и Иван Гавриченко. В результате начавшейся стрельбы ранения получили представители обеих сторон. Очаев впоследствии был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к 3,5 года колонии.

Возможно, в связи с этим среди некрологов, посвященных Саркисяну, встречаются и такие, которые содержат негативные оценки. В частности, в подобном ключе отозвались о нем в посте, опубликованном в канале ДШРГ Русич:

Эта этническая мафия с местечковым акцентом не создает стране ничего, кроме проблем. В целом криминальные элементы (блатные, смотрящие и прочая падаль) в нормальном обществе существовать не должны

Кремль комментировать подрыв Саркисяна не стал

В Кремле заявили, что пока не могут прокомментировать инцидент. «Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.