В Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые Паруса»

Песков о взрыве в «Алых Парусах»: Спецслужбы ведут работу, информация уточняется

В Кремле отреагировали на взрыв в московском жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса». Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

Взрыв в ЖК прогремел утром в понедельник, 3 февраля.

Песков заявил, что пока в Кремле не могут прокомментировать случившееся. «Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа», — пояснил он.

В результате взрыва в «Алых Парусах» тяжелое ранение получил глава Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Покушение на него рассматривается в качестве одной из версий взрыва.