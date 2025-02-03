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12:51, 3 февраля 2025Россия

В Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые Паруса»

Песков о взрыве в «Алых Парусах»: Спецслужбы ведут работу, информация уточняется
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: News.ru / Globallookpress.com

В Кремле отреагировали на взрыв в московском жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса». Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

Взрыв в ЖК прогремел утром в понедельник, 3 февраля.

Песков заявил, что пока в Кремле не могут прокомментировать случившееся. «Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа», — пояснил он.

В результате взрыва в «Алых Парусах» тяжелое ранение получил глава Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Покушение на него рассматривается в качестве одной из версий взрыва.

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