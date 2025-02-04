Раскрыта связь телохранителя подорванного в Москве Саркисяна с экс-президентом Украины

Раненый при взрыве в Москве телохранитель Шкрябатовский ранее охранял Януковича

Сергей Шкрябатовский, охранявший подорванного в Москве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, до этого отвечал за безопасность экс-президента Украины Виктора Януковича. Связь телохранителя с бывшим украинским лидером раскрыла его родственница в беседе с «Регнум».

«Охранял [Януковича]. Не скажу вам подробностей, мы обычно на эти темы не разговариваем, но это правда», — сообщила собеседница агентства, не уточнив, в какой именно период охранник работал на Януковича.

Она также рассказала, что состояние Шкрябатовского, тяжело раненного при взрыве в московском жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса», стабилизировали. По словам женщины, телохранитель получил множественные переломы, а одна из его ног зафиксирована аппаратом Илизарова. «Вчера просто его мучили, я не знаю, какие-то допросы все время были. А он в таком состоянии, что даже главврач ругался на следователей», — пожаловалась родственница пострадавшего.

Ранее стало известно, что следователи устанавливают круг подозреваемых в подрыве Саркисяна. Элементы взрывного устройства изъяли с места преступления и направили на взрывотехническую экспертизу. Также опрашиваются очевидцы и просматриваются записи с камер видеонаблюдения.

Взрыв в столичном ЖК «Алые Паруса» прогремел утром 3 февраля, когда Саркисян шел через холл в сопровождении охраны. Врачи не смогли спасти жизнь предпринимателю. Как выяснилось, медики больше полутора часов ушивали поврежденные участки его сердца и легкого, однако в 12:10 сердце пострадавшего остановилось, но реанимировать его не удалось. Помимо основателя «Арбата», пострадали его телохранители Олег Каспирович и Шкрябатовский, а также предпринимательница Дарья Карселадзе.