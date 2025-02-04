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12:20, 4 февраля 2025Силовые структуры

Стало известно о ходе расследования подрыва основателя батальона «Арбат» Саркисяна

ТАСС: Следствие устанавливает круг подозреваемых в убийстве Саркисяна
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости На месте взрыва в ЖК «Алые Паруса» нашли подозрительную кепку

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Следователи работают над установлением круга подозреваемых в подрыве главы Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Причастных к совершению преступления ищут на основе показаний очевидцев, записей с камер видеонаблюдения и отработки версий произошедшего.

Изъятые с места преступления элементы взрывного устройства направлены на взрывотехническую экспертизу. Холл, где произошел взрыв, закрыт. Там ранее силовики нашли кепку, которая могла принадлежать преступнику. Неизвестный оставил головной убор на диване, за который спрятал рюкзак со взрывчаткой. Здание он покинул уже без кепки за несколько минут до взрыва. Сейчас кепку изучают эксперты. Согласно ориентировке, подозреваемый — человек с короткими волосами, в черной куртке и светлой кофте.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили гранату или самодельное взрывное устройство. Основатель батальона получил серьезные ранения, он был госпитализирован, врачи не смогли его спасти. Также жертвой взрыва стал его охранник, еще трое пострадали.

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