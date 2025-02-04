На месте взрыва в ЖК «Алые Паруса» нашли подозрительную кепку

На месте взрыва в ЖК «Алые Паруса» нашли кепку, возможно забытую преступником

На месте взрыва в московском ЖК «Алые Паруса» нашли кепку, она могла принадлежать преступнику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, неизвестный оставил головной убор на диване, за который спрятал рюкзак со взрывчаткой. Здание он покинул уже без кепки за несколько минут до взрыва. Сейчас кепку отправили на экспертизу. Согласно ориентировке, подозреваемый — человек с короткими волосами, в черной куртке и светлой кофте.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили гранату или самодельное взрывное устройство. Основатель батальона получил серьезные ранения, он был госпитализирован, врачи не смогли его спасти. Помимо Саркисяна, при взрыве самодельного взрывного устройства не выжил еще один человек, трое пострадали.