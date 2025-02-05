Зеленский намекнул на убийство Саркисяна украинскими спецслужбами

Зеленский: СБУ ликвидировала организатора убийств во времена Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) устранила лицо, причастное к убийствам на Донбассе и во время Майдана. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В ходе беседы журналист спросил его о недавнем взрыве в Москве, в результате которого погиб президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. В ответ Зеленский отметил, что ведомство провело соответствующую операцию по ликвидации человека, которого обвиняют в убийствах украинцев.

При этом украинский лидер утверждает, что не знаком с этим человеком и не знает его имени. «Мне трудно сказать, тот ли это случай или нет», — сказал Зеленский.

3 февраля в элитном московском жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв. Одной из жертв оказался Саркисян. Позже он умер в реанимации. Саркисян с 2014 года находился в розыске на Украине, в декабре 2024-го ему были предъявлены новые обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность республики. По мнению генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, к покушению на Саркисяна причастны власти Украины.