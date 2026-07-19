В США сделали жесткое заявление о цинизме Европы в вопросе Украины

Профессор Миршаймер: Европа захотела, чтобы Украина воевала с Россией вместо нее

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала заявил, что европейские страны не заинтересованы в серьезных мирных переговорах по Украине по той причине, что сами они не несут потерь.

По его словам, Европа использует украинцев как инструмент в противостоянии с Россией.

«Европейцы говорят украинцам: просто продолжайте сражаться, мы дадим вам деньги, оружие. Украина тем временем истекает кровью, а европейцы не умирают», — отметил эксперт.

Миршаймер подчеркнул, что Европа не может дать Украине то, в чем она нуждается больше всего. Европейские страны хотят поставлять Киеву как можно больше вооружений, однако украинской стороне требуются не столько оружие, сколько живая сила. При этом, как заметил профессор, никто из европейских лидеров не спешит отправлять своих военных на Украину, предпочитая, чтобы воевали украинцы.

В марте Госдепартамент США объявил о поиске специалиста, на которого возложат ответственность по координации закупок дронов и другой высокотехнологичной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).