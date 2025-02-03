В Кремле назвали важную тему в рамках переговоров по Украине

Песков: Тема выборов на Украине важна для будущих переговоров по урегулированию

Тема проведения президентских выборов на Украине важна для будущих переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, эта тема важная. И понятно, что руководителю киевского режима (имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») она не совсем по душе», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков назвал проведение выборов на Украине необходимым с точки зрения легитимизации украинского руководства. Он также указал на заявление президента России Владимира Путина о необходимости легитимности властей Украины для юридической фиксации договоренностей в ходе урегулирования конфликта.

Ранее советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин раскритиковал план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал провальным план исключительно из пунктов о прекращении огня и требований провести выборы.