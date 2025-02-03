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06:12, 3 февраля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского раскритиковали план Трампа по Украине

Советник Зеленского Литвин: План Трампа по Украине провалится
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

План администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине провалится, если будет состоять лишь из прекращения огня и требования от Киева провести выборы. Мнение высказал советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, пишет Reuters.

«Если его (Спецпосланника США по Украине Кита Келлога — прим. "Ленты. ру") план — это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план», — посетовал он.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года.

Накануне Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной. До этого глава США отметил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро».

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