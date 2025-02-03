Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:28, 3 февраля 2025Мир

Трамп заявил о планах провести встречи с Россией и Украиной

Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что у Белого дома были занятые выходные. «Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину», — подчеркнул американский лидер. Он добавил, что дискуссии идут очень хорошо.

Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро». До президентских выборов Трамп неоднократно заявлял, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае своей победы.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия видит сигналы американского политика о необходимости восстановить контакты между Москвой и Вашингтоном, что также приветствуется.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД назвали ответственных за удар по школе-интернату в Судже

      В Гидрометцентре рассказали о температурных прогнозах на 2025 год

      В России ограничили работу аэропортов в пяти городах

      Порошенко высказал опасения из-за отсутствия контакта между Зеленским и Белым домом

      Женщина пожаловалась на скуку в отношениях и получила неожиданный совет

      Домашний лев вцепился в голову подростку и сломал ему череп

      В российском регионе произошло возгорание при попытке атаки ВСУ

      В США разработали дрон в форме мяча

      Трамп заявил о планах провести встречи с Россией и Украиной

      Бывший депутат британского парламента присоединился к рядам ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше