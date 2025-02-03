Трамп заявил о планах провести встречи с Россией и Украиной

Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что у Белого дома были занятые выходные. «Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину», — подчеркнул американский лидер. Он добавил, что дискуссии идут очень хорошо.

Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро». До президентских выборов Трамп неоднократно заявлял, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае своей победы.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия видит сигналы американского политика о необходимости восстановить контакты между Москвой и Вашингтоном, что также приветствуется.