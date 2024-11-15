Трамп: украинскому конфликту пора положить конец

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал усердно работать над урегулированием украинского конфликта. Его слова передает CNN.

«Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной», — пообещал Трамп.

Избранный американский лидер отметил, что украинскому конфликту «пора положить конец», а Москва и Киев «должны остановиться». При этом Трамп не раскрыл подробности своего мирного плана.

Ранее Трамп отказался приглашать в свою администрацию главу американской финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, который называл Россию частью «оси зла» и призывал избежать поражения Украины.