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09:57, 15 ноября 2024Мир

Трамп пообещал усердно работать над урегулированием украинского конфликта

Трамп: украинскому конфликту пора положить конец
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал усердно работать над урегулированием украинского конфликта. Его слова передает CNN.

«Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной», — пообещал Трамп.

Избранный американский лидер отметил, что украинскому конфликту «пора положить конец», а Москва и Киев «должны остановиться». При этом Трамп не раскрыл подробности своего мирного плана.

Ранее Трамп отказался приглашать в свою администрацию главу американской финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, который называл Россию частью «оси зла» и призывал избежать поражения Украины.

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