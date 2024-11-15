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03:45, 15 ноября 2024Мир

Трамп отказался взять в администрацию сторонника Украины

Трамп не взял в администрацию поддерживающего Украину главу JPMorgan Даймона
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп отказался пригласить в состав своей будущей администрации главу американской финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что очень уважает Даймона, однако не готов пригласить его в свою администрацию. «Благодарю Джейми за его выдающуюся службу нашей стране», — отметил он.

Ранее Даймон призывал избежать поражения Украины и называл Россию частью «оси зла».

12 ноября Трамп номинировал на должность советника по национальной безопасности конгрессмена Майка Уолтца. Также сообщалось, что окружение 47-го президента США ожидает назначения сенатора от штата Флорида Марко Рубио госсекретарем при своей администрации.

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