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19:27, 11 февраля 2025Бывший СССР

Захарова ответила на идею Зеленского об обмене части Курской области

Захарова: ВСУ в Курской области ждет участок земли площадью метр на два
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области ожидают участки земли площадью метр на два. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован в Telegram-канале «Известий».

«Неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два», — намекнула на могилы пресс-секретарь МИД.

Захарова ответила на идею президента Украины Владимира Зеленского об обмене части Курской области на занятые Вооруженными силами России территории. По мнению дипломата, украинское руководство делает подобные заявления для сокрытия истинных масштабов катастрофы ВСУ на этом направлении.

Ранее Зеленский заявил о планах обмена части Курской области в интервью The Guardian. Он также рассказал об отсутствии приоритетных территорий для обмена, отказавшись назвать конкретные варианты.

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