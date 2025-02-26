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11:06, 26 февраля 2025Россия

Штурмовик раскрыл детали зачистки хутора в Курской области

Боец ВС РФ с позывным Ингуш при штурме Бердина под Курском пленил 13 украинцев
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Боец Вооруженных сил России с позывным Ингуш во время штурма и зачистки хутора Бердин в Курской области взял в плен 13 украинцев. Эти детали раскрыл сам военный, видео опубликовал Telegram-канал «Герои спецоперации Z», репост сделало Министерство обороны России.

По словам Ингуша, он узнал, что перед боем с российскими военными бойцы Вооруженных сил Украины в Бердине записывали ролики с угрозами и занимались мародерством, но когда оказались в плену, встали на колени и попросили прощения.

«Говорили, что это была ошибка. Что они не ведали, что творили. Но я и так бы им сохранил жизнь [при зачистке]», — рассказал штурмовик.

Днем ранее сообщалось, что военблогеры фразой «ой, как кучно пошло» описали масштабное наступление России под Курском.

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