Назван главный замысел армии России по окружению ВСУ в Курской области

Mash: Армия России стремится захватить связывающую Суджу с Украиной автотрассу

Армия России стремится захватить автотрассу, связывающую Суджу с Украиной. Главный замысел российских войск в приграничном регионе назвал Telegram-канал Mash.

По информации канала, до полного окружения Суджи российским войскам осталось пройти 11 километров. В случае установления контроля над единственной асфальтированной дорогой между Суджей и Юнаковкой в окружение попадут около двух тысяч украинских бойцов, говорится в сообщении.

Передвижение противника по автодороге уже сейчас сильно осложнено, отмечает канал. У остающихся на российской территории подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет возможности пополнять запасы и вывозить раненых.

Ранее военкор Юрий Подоляка усомнился в намерении ВСУ отойти из Курской области. В обоснование своей позиции он указал на заход в приграничный регион свежих украинских сил.