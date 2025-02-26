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11:18, 26 февраля 2025Россия

Назван главный замысел армии России по окружению ВСУ в Курской области

Mash: Армия России стремится захватить связывающую Суджу с Украиной автотрассу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России стремится захватить автотрассу, связывающую Суджу с Украиной. Главный замысел российских войск в приграничном регионе назвал Telegram-канал Mash.

По информации канала, до полного окружения Суджи российским войскам осталось пройти 11 километров. В случае установления контроля над единственной асфальтированной дорогой между Суджей и Юнаковкой в окружение попадут около двух тысяч украинских бойцов, говорится в сообщении.

Передвижение противника по автодороге уже сейчас сильно осложнено, отмечает канал. У остающихся на российской территории подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет возможности пополнять запасы и вывозить раненых.

Ранее военкор Юрий Подоляка усомнился в намерении ВСУ отойти из Курской области. В обоснование своей позиции он указал на заход в приграничный регион свежих украинских сил.

ЖЗЛ
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