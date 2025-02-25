Военкор усомнился в подготовке ВСУ к выходу из Курской области

Военкор Подоляка: Информации о подготовке ВСУ к выходу из Курской области нет

Признаков подготовки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к выходу из Курской области нет. Об этом заявил в интервью aif.ru военкор Юрий Подоляка.

Сообщения о начале подготовки частей ВСУ к отступлению из приграничного региона появились ранее во вторник, 25 февраля.

«У меня такой информации нет», — сказал Подоляка. Он сообщил, что 24 февраля в Курскую область зашел почти целый батальон украинских подкреплений. «Зачем его туда заводить, а сегодня выводить?» — задался вопросом собеседник издания.

Тем временем российские военнослужащие продолжают освобождать территорию Курской области от присутствия ВСУ. Так, 25 февраля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил об установлении контроля над населенным пунктом Погребки, над которым был поднят триколор.