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17:26, 25 февраля 2025Россия

Российские войска освободили населенный пункт в Курской области

«РВ»: Армия России освободила Погребки в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России освободила населенный пункт Погребки Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Канал также опубликовал кадры с водруженным над Погребками триколором.

Населенный пункт был занят бойцами горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады, отмечает «РВ».

25 февраля российские операторы показали «дорогу смерти» в Суджу с украинской территории. На кадрах демонстрируется подбитая украинская бронетехника на участке протяженностью около 20 километров. «Эти события войдут в учебники по истории военного дела», — говорится в публикации.

ЖЗЛ
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