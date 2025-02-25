Российские войска освободили населенный пункт в Курской области

«РВ»: Армия России освободила Погребки в Курской области

Армия России освободила населенный пункт Погребки Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Канал также опубликовал кадры с водруженным над Погребками триколором.

Населенный пункт был занят бойцами горной 34-й гвардейской мотострелковой бригады, отмечает «РВ».

25 февраля российские операторы показали «дорогу смерти» в Суджу с украинской территории. На кадрах демонстрируется подбитая украинская бронетехника на участке протяженностью около 20 километров. «Эти события войдут в учебники по истории военного дела», — говорится в публикации.