Путин раскрыл детали разговора с замкомандира 810-й бригады о новой операции в приграничье

ТАСС: Путин прокомментировал разговор с замкомандира 810-й бригады ЧФ

Президент России Владимир Путин раскрыл детали разговора с замкомандира 810-й бригады Черноморского флота о новой операции в Курской области, передает ТАСС.

По словам российского президента, бригада отличилась успехами в Курской области, откуда сейчас вытесняют подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Воюют мужественно, героически практически на всех участках линии боевого соприкосновения», — прокомментировал Путин свой последний разговор с замкомандира 810-й бригады, который состоялся «буквально пару дней назад».

19 февраля Путин заявил о пересечении российскими бойцами 810-й бригады ВС РФ границы с Украиной в Курской области. По его словам, командование доложило ему о заходе в Сумскую область.

Сообщалось, что за время проведения СВО бригада принимала участие в боях на самых сложных участках фронта, в частности, ее бойцы были задействованы в освобождении Мариуполя и отражении украинского контрнаступления в Запорожской области.