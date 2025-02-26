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14:16, 26 февраля 2025Россия

Минобороны России заявило о нарушении логистики ВСУ в Курской области

Минобороны России: У ВСУ нарушена логистика в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась нарушена логистика в Курской области. Об этом заявили в Минобороны России.

Логистику, как отметили в оборонном ведомстве, удалось нарушить после взятия российскими военными под огневой контроль дороги Юнаковка — Суджа. На ней FPV-дроны подбили большое число бронетехники и автомобилей ВСУ, в том числе западного производства.

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«Это автодорога, по которой украинские боевики в ночное время осуществляли снабжение, вывозили раненых и проводили ротацию сил. После взятия дороги под огневой контроль, у ВСУ нарушена логистика», — констатировали в министерстве.

В силовых структурах 26 февраля уже сообщали, что логистику ВСУ в Курской области удалось нарушить. На этом фоне, как отметили там, доставка резервов и грузов для ВСУ, сильно затруднена, так как операторы российских дронов уничтожают украинский военный транспорт, следующий из Сумской области.

До полного окружения Суджи российским войскам осталось пройти 11 километров. Когда контроль над единственной асфальтированной дорогой между Суджей и Юнаковкой будет установлен, в окружение попадут около двух тысяч украинских бойцов.

ЖЗЛ
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