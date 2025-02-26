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10:29, 26 февраля 2025Россия

Российские военные нарушили логистику ВСУ в Курской области

Бойцы группировки «Север» ВС России нарушили логистику ВСУ в Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России нарушили логистику украинских подразделений, оккупировавших часть Курской области. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

Как отмечает собеседник агентства, доставка резервов и грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно затруднена, так как операторы российских дронов уничтожают украинский военный транспорт, следующий из Сумской области.

Накануне, 25 февраля, появились кадры, снятые на трассе под Курском, ставшей для ВСУ «дорогой смерти». На видео демонстрируется подбитая украинская бронетехника на участке протяженностью около 20 километров.

Российский военкор Александр Коц ранее назвал единственный для ВСУ шанс безболезненно выйти из Курской области.

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