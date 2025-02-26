Военный эксперт Дандыкин оценил силы ВСУ в Курской области в 20-30 тысяч человек

Численность группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области на данный момент можно оценить приблизительно в 20-30 тысяч человек. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Вы посмотрите, сколько соединений указываются в сводках Министерства обороны. Даже если они понесли большие потери, а это так, все равно в каждой бригаде так или иначе 2,5-3 тысячи [человек личного состава сейчас] есть. Мы знаем, что их там порядка 14-16 бригад с нацгвардией и так далее. То есть, [их общую численность] по-разному можно оценивать. На мой взгляд, где-то 20-30 тысяч человек — с учетом всех на севере [контролируемого ими выступа] и так далее», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Курской области на всей линии фронта командование ВСУ использует заградительные отряды. Отмечалось, что противник пытается любой ценой остановить продвижение российских войск.