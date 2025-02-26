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10:27, 26 февраля 2025Россия

Стало известно о заградотрядах ВСУ на всех участках курского фронта

ТАСС: Заградотряды ВСУ действуют на всех участках фронта в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

В Курской области на всей линии фронта действуют заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Противник, несмотря на колоссальные потери, любой ценой пытается остановить продвижение наших войск — на всех участках фронта действуют заградительные отряды ВСУ», — сказал собеседник агентства.

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В силовых структурах также добавили, что Вооруженным силам России удалось нарушить логистику украинских военных в Курской области. Это в том числе произошло благодаря работе операторов беспилотников, которые уничтожают украинскую технику, направляющуюся к городу Судже.

Ранее стало известно, что в Курской области командиры ВСУ приказали отрезать конечности и пальцы ликвидированным украинским военным, чтобы зафиксировать потери и впоследствии идентифицировать бойцов ВСУ.

ЖЗЛ
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