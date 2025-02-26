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07:45, 26 февраля 2025Россия

Командиры ВСУ приказали отрезать конечности ликвидированным под Курском украинским военным

Командиры ВСУ приказали отрезать пальцы ликвидированным под Курском бойцам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / File Photo / Reuetrs

В Курской области командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказали отрезать конечности и пальцы ликвидированным украинским военным. Об этом стало известно из радиоперехватов переговоров, сообщили бойцы российской группировки войск «Север». Об этом пишет РИА Новости.

Как объяснили российские военнослужащие, ВСУ не успевают эвакуировать тела, однако им нужно зафиксировать потери. Собранный под Курском биоматериал бойцов ВСУ будут отправлять родным для идентификации с помощью анализа ДНК.

«Данный факт говорит о том, что противник намеревается не забирать тела, а делать оперативную перегруппировку все дальше в глубину Сумской области», — сказал один из военных.

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Днем ранее, 25 февраля, стало известно о начале подготовки отступления ВСУ из Курской области. При этом военкор Юрий Подоляка усомнился в подготовке ВСУ к отступлению и указал, что признаков этого нет.

В свою очередь, военкор Александр Коц подчеркнул, что единственным шансом для ВСУ безболезненно выйти из-под Курска — жест доброй воли, который будет гарантирован какой-либо политической силой. По его мнению, обеспечить такой выход ВСУ из российского региона могли бы США.

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