В Минобороны провели ротацию командующих группировками войск

Источники РБК заявили о проведенной Минобороны ротации командующих войсками

В Минобороны России провели ротацию командующих группировками войск. Об этом заявили РБК источники в ведомстве.

Собеседники пояснили, что теперь командование группировкой войск «Восток» принял генерал-лейтенант Андрей Иванаев, а генерал Александр Санчик получил назначение в «Юге».

Бывшего командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина направят руководить Военной академией имени Фрунзе, отметил источник.

Также он рассказал, что генерал-полковника Александра Лапина, который в 2022 году командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр», а после был переведен на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, отправили в Ленинградский военный округ. Ему было поручено возглавить группировку «Север».

Ранее в Минобороны объяснили снятие генерала Анашкина с должности плановой ротацией.