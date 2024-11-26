Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 26 ноября 2024Россия

В Минобороны провели ротацию командующих группировками войск

Источники РБК заявили о проведенной Минобороны ротации командующих войсками
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Минобороны России провели ротацию командующих группировками войск. Об этом заявили РБК источники в ведомстве.

Собеседники пояснили, что теперь командование группировкой войск «Восток» принял генерал-лейтенант Андрей Иванаев, а генерал Александр Санчик получил назначение в «Юге».

Бывшего командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина направят руководить Военной академией имени Фрунзе, отметил источник.

Также он рассказал, что генерал-полковника Александра Лапина, который в 2022 году командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр», а после был переведен на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, отправили в Ленинградский военный округ. Ему было поручено возглавить группировку «Север».

Ранее в Минобороны объяснили снятие генерала Анашкина с должности плановой ротацией.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине анонсировали новое контрнаступление ВСУ

      Раненый боец СВО купил Porsche, наклеил на него знак «Вагнера» и устроил гонки с полицией

      Глава МИД Эстонии рассказал о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху

      Врач раскрыла единственный правильный способ выдавливать прыщи дома

      Одна из стран ЕС предложила площадку для мирных переговоров по Украине

      Россия ввела санкции против 30 граждан Британии

      В российском поселке жильцам затопленного дома пришлось плавать по подвалу на лодке

      Аренда квартир стала рекордно дорого обходиться москвичам

      Полицейские огни вызвали «припадок» у беспилотников

      Россия не смогла получить место в совете ОЗХО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше