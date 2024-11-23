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17:51, 23 ноября 2024Россия

В Минобороны объяснили снятие Анашкина с должности командующего группировкой войск «Юг»

РБК: в МО объяснили снятие генерала Анашкина с должности плановой ротацией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Источник в Министерстве обороны России подтвердил снятие генерал-полковника Геннадия Анашкина с должности командующего группировкой войск «Юг». Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что подобное решение связано с плановой ротацией кадров. Собеседник агентства назвал Анашкина заслуженным командующим, имеющий огромный боевой опыт. Источник отметил, что генерал-полковник участвовал в специальной военной операции (СВО) с первых ее дней, а также руководил соединениями и объединениями в других операциях, включая миротворческие.

В субботу, 23 ноября, Telegram-канал «Рыбарь», военный блогер Юрий Подоляка и военкор Юрий Котенок сообщили о снятии с Анашкина с должности. При этом появилась информация, что подобное решение было принято из-за того, что генерал не доводил до высшего командования истинное положение вещей, скрывая реальную обстановку на северском направлении.

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