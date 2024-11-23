В Минобороны объяснили снятие Анашкина с должности командующего группировкой войск «Юг»

РБК: в МО объяснили снятие генерала Анашкина с должности плановой ротацией

Источник в Министерстве обороны России подтвердил снятие генерал-полковника Геннадия Анашкина с должности командующего группировкой войск «Юг». Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что подобное решение связано с плановой ротацией кадров. Собеседник агентства назвал Анашкина заслуженным командующим, имеющий огромный боевой опыт. Источник отметил, что генерал-полковник участвовал в специальной военной операции (СВО) с первых ее дней, а также руководил соединениями и объединениями в других операциях, включая миротворческие.

В субботу, 23 ноября, Telegram-канал «Рыбарь», военный блогер Юрий Подоляка и военкор Юрий Котенок сообщили о снятии с Анашкина с должности. При этом появилась информация, что подобное решение было принято из-за того, что генерал не доводил до высшего командования истинное положение вещей, скрывая реальную обстановку на северском направлении.

