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15:23, 23 ноября 2024Россия

Стала известна причина возможного снятия с должности командующего группировкой войск «Юг»

Геннадий Анашкин снят с должности из-за ситуации на северском направлении
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности из-за ситуации на северском направлении. Подробности сообщает автор Telegram-канала «Рыбарь».

По его данным, генерал не доводил до высшего командования истинное положение вещей, скрывая реальную обстановку в Белогоровке, Григоровке, Серебрянке, Золотаревке, Верхнекаменском и Выемке.

Российский военный блогер Юрий Подоляка подтвердил снятие с должности Анашкина. Ранее об этом высказался военный корреспондент Юрий Котенок.

В мае 2024 года сообщалось о назначении Анашкина временно исполняющим обязанности командующего Южного военного округа. Тогда же стало известно, что генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, а генерал-полковник Сергей Кузовлев — Московский военный округ.

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