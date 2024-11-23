Стала известна причина возможного снятия с должности командующего группировкой войск «Юг»

Геннадий Анашкин снят с должности из-за ситуации на северском направлении

Командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности из-за ситуации на северском направлении. Подробности сообщает автор Telegram-канала «Рыбарь».

По его данным, генерал не доводил до высшего командования истинное положение вещей, скрывая реальную обстановку в Белогоровке, Григоровке, Серебрянке, Золотаревке, Верхнекаменском и Выемке.

Российский военный блогер Юрий Подоляка подтвердил снятие с должности Анашкина. Ранее об этом высказался военный корреспондент Юрий Котенок.

В мае 2024 года сообщалось о назначении Анашкина временно исполняющим обязанности командующего Южного военного округа. Тогда же стало известно, что генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, а генерал-полковник Сергей Кузовлев — Московский военный округ.