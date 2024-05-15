Стала известна новая должность раскритикованного Кадыровым генерала

Генерал-полковник Лапин возглавил Ленинградский военный округ

Генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Новая должность Лапина стала известна из материалов, опубликованных на сайте Кремля по итогам встречи с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу и новым главой ведомства Андреем Белоусовым.

Также в разделе, посвященном информации об участниках встречи, говорится, что генерал-полковник Геннадий Анашкин стал врио командующего Южного военного округа, а генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Московский военный округ.

Генерал Лапин неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. 1 октября 2022 года Кадыров обвинил генерала в выводе войск из Красного Лимана. После этого раскритикованный генерал-полковник возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооруженных сил России.

На фоне критики генерал армии запаса Владимир Болдырев отмечал, что Лапин — подготовленный и очень способный генерал с хорошим военным образованием.